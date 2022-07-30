اليوم السابع: الحوار الوطنى مساحات مشتركة على طريق الجمهورية الجديدة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد جلسة ثالثة.. الحوار الوطنى مساحات مشتركة على طريق "الجمهورية الجديدة.. القوى السياسية ترحب بقرارات العفو الرئاسي.. نواب ورؤساء أحزاب: خطوة إيجابية تؤكد صدق النوايا وتمهد لحوار وطنى جاد

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