اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 06:05 م
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الولايات المتحدة تأمر موظفيها بمغادرة مالى بسبب المخاطر الإرهابية

السبت، 30 يوليه 2022 05:15 م
الولايات المتحدة تأمر موظفيها بمغادرة مالى بسبب المخاطر الإرهابية بلينكين وزير الخارجية الأمريكى
كتب محمد جمال

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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الطارئين وعائلاتهم، بمغادرة مالي في ظل ارتفاع مخاطر الهجمات الإرهابية، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقالت الخارجية في بيانها: "أصدرت وزارة الخارجية أمرا لجميع الموظفين الحكوميين غير الطارئين وعائلاتهم بمغادرة مالي بسبب ارتفاع مخاطر وقوع هجمات إرهابية".
 
وأضافت أن "الجماعات الإرهابية والمسلحة تواصل التخطيط لعمليات خطف وهجمات في مالي. ويمكن أن تصبح النوادي الليلية والفنادق والمطاعم ودور العبادة والبعثات الدبلوماسية الدولية أهدافا للهجمات".
 

 


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