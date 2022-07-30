الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل التصدى لمخالفات البناء.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والبناء المخالف بنطاق المحافظة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، برئاسة المحاسب احمد العايدى رئيس المركز والمدينة بتنفيذ حالة إزالة فورية، لتعدي بالبناء على أرض زراعية، بمساحة 400 متر بمنطقه تل البلد، وتم تنفيذ الإزالة بمعدات الوحدة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، قامت الوحدة المحلية لقرية السبع آبار الشرقية، برصد عملية تشوين طوب أبيض على أرض زراعية بعزبة أبو دهشان، و تم إيقاف البناء و إعادة الشيء لأصله، وجاري رفع الطوب و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كذلك قامت الوحدة المحلية لقرية الواصفية، برصد مخالفة بناء بدون ترخيص لسقف لمنزل مسلح بالدور الأول علوي بعزبة السرايا على مساحة 120 مترا، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم، بتنفيذ حالة إزالة فورية لتعدي بالبناء على أرض زراعية، عبارة عن سور بطول 30مترا، و بارتفاع 1متر، بالتعاون مع الجمعية الزراعية ومسئول حماية الأراضي بالقرية، وتم تنفيذ الإزالة بمعرفة صاحب المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق متصل، وفيما يخص الأصول المملوكة للدولة و المؤجرة للغير، و تحصيل كافة المديونيات من المتقاعسين عن سداد المديونية المستحقة للدولة، قامت إدارة إيرادات مركز ومدينة فايد والحجز الإداري، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية فنارة، اليوم السبت، بإعلان المتقاعسين عن سداد المديونية المستحقة على الوحدات السكنية بالمساكن الاقتصادية بقرية فنارة، وجاري تحصيل كافة المديونيات على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد.