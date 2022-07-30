الكيلو يبدأ من 7 جنيهات.. انخفاض كبير فى أسعار السمك البلطى بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

أجرى اليوم السابع جولة داخل سوق الميدان بوسط محافظة الإسكندرية، أقدم الأسواق لبيع الأسماك، حيث يشهد انخفاضا كبيرا فى أسعار الأسماك خاصة البلطى والبورى.

وقال إبراهيم البرلسى، أحد بائعى الأسماك بسوق الميدان فى الإسكندرية، إن أسعار الأسماك شهدت انخفاضا ملحوظا فى الآونة الأخيرة بسبب توافر المنتج من الأسماك خاصة البلطى والبورى فى الأسواق بكميات كبيرة.

وأضاف إبراهيم البرلسى لـ"اليوم السابع"، أن سعر كيلو البلطى يبدأ من 7 جنيهات والسعر على حسب الحجم بـ10 جنيهات و20 جنيها والسمك البلطى كبير الحجم 37 جنيها.

وبلغ سعر البورى من 40 إلى 60 جنيها وجميع الأسماك حية فى المياه بالعرض، مشيرًا إلى أن أسعار الأسماك تتراوح تبعا للحجم والجودة، وتبعا أيضا للأحوال الجوية، حيث تتوفر الأجواء المناخية لرحلات الصيد فيزيد المعروض وتنخفض الأسعار.

وأوضح البرلسى، أن طريقة تجهيز طهى الأسماك تكون على حسب طلب الزبون، هناك شوى وحشو الشوى ومقلى والتجهيز على الجريل وأما السمك البورى أكثر الطلبات علية يكون سنجارى بالزيت وبالبطاطس صينية.



السمك-الطازج



السوق



سوق-السمك-بالاسكندرية



سوق-السمك



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الاسماك



البلطى-الكبير