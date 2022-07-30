اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 02:45 م
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الكشف على 450 مواطنا في المحلة ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة بالغربية

السبت، 30 يوليه 2022 02:17 م
الكشف على 450 مواطنا في المحلة ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة بالغربية الكشف على عيون 450 مواطن بمركز المحلة الكبرى
الغربية - عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى بقرية طرينه مركز المحلة الكبرى، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية“ حياة كريمة ”بالغربية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بتنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز المحافظة.
 
وخلال القافلة، تم توقيع الكشف على 450 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان ل 193مواطناً، وتشخيص احتياج 81مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريباً، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 207 مواطناً لنظارات طبية، سيتم تسليمهم للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة.
الكشف على عيون 450 مواطن بمركز المحلة الكبرى (1)
الكشف على عيون 450 مواطن بمركز المحلة الكبرى (1)

الكشف على عيون 450 مواطن بمركز المحلة الكبرى (2)
الكشف على عيون 450 مواطن بمركز المحلة الكبرى (2)

الكشف على عيون 450 مواطن بمركز المحلة الكبرى (3)
الكشف على عيون 450 مواطن بمركز المحلة الكبرى (3)

الكشف على عيون 450 مواطن بمركز المحلة الكبرى (4)
الكشف على عيون 450 مواطن بمركز المحلة الكبرى (4)

الكشف على عيون 450 مواطن بمركز المحلة الكبرى (5)
الكشف على عيون 450 مواطن بمركز المحلة الكبرى (5)

 


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