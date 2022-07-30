اليوم السابع
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القابضة للكهرباء تعد خطة لرفع نسب التحصيل لـ100%

السبت، 30 يوليه 2022 05:00 ص
القابضة للكهرباء تعد خطة لرفع نسب التحصيل لـ100% وزارة الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أعدت خطة عمل لرفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء علاوة على تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي خاصة خلال أشهر الصيف.
 
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشكلة كبيرة فى التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، كاشفاً أن تحصيل قيمة فاتورة الاستهلاك من المشتركين هو المورد الوحيد لقطاع الكهرباء الذى تتمكن من خلال فى الاستمرار فى تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
 
وأوضح المصدر، أن  نسبة التحصيل لا تصل إلى 100% وهو أمر لن يتحقق إلا بعد الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع، موضحا أن هذه النوعية من العدادات تضمن للمواطن و الدولة حقوقهم كاملة بدون الحاجة لتدخل عنصر بشري.
 
وأضاف المصدر، أن هناك آليات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة خاصة برفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وتقليل الخسائر المالية الضخمة التي تتعرض لها الوزارة نتيجة سرقات التيار الكهربائي.
 
 
 

القابضة للكهرباء

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركات توزيع الكهرباء



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