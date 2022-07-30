السفير محمد حجازى: مصر لن تتهاون بأى مساس لأمنها المائى

محمود رضا الزاملى

قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التعنت الإثيوبى بالملء الثالث لسد النهضة يعد مخالفة لاتفاقات إعلان المبادئ 2015، وكذلك مخالف لجلسة مجلس الامن فى 2021، وإلزام المجتمع الدولى ومجلس الامن بتحمل مسئوليته ليس فقط التزامًا بقواعد القانون الدولى الملزمة للتعاون بين دول أحواض الانهار الدولية، ولكن أيضًا لمنع اثيوبيا من استمرار تعنتها واستمرار الملء الثالث للسد دون التوصل لاتفاق قانونى ملزم.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أستوقفنا نهاية بيان مجلس الأمن أن مصر لن تتهاون بأى مساس بأمنها المائى والذى يمثل لها شريان الحياة الوحيد.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حقنا الشرعى مكفول بحسب ميثاق الأمم المتحدة، من حقنا الدفاع عن مصالحنا بالأشكال التى نراها تحقق مصالحنا.

وتابع بعد أن أفشل الجانب الإثيوبى كل المحاولات ونرى أن مصر تسعى إلى توسيع دائرة التفاوض مع إثيوبيا بدخول أطراف أخرى، مشددا على أن فرض أثيوبيا الأمر الواقع لن يتم دون اتفاق ملزم وأظن ما يصدر عن مجلس الامن ملزم لجميع الأطراف.