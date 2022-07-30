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الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذى للشراكة الأردنية لتنمية الثروة الحيوانية

السبت، 30 يوليه 2022 03:50 م
الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذى للشراكة الأردنية لتنمية الثروة الحيوانية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الاعمال محمد حلاوة". 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية".
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية، وانتاج الاعلاف، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.

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