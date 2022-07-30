اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستعرض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب

السبت، 30 يوليه 2022 03:40 م
الرئيس السيسى يستعرض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة. 
 
وصرح السفير بسام راضى  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية".
 
وتم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصةً ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح ٤٠ ألف متر مربع وستبلغ طاقته الإنتاجية ١٢ الف طن من الأجبان سنوياً.
 
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