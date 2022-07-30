الداخلية توفد مأمورية إلى منزل مواطن لاستخراج بطاقة له

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

عقب رصد التماس أحد المواطنين من ذوى الهمم، لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على الفور تم تجهيز مأمورية من قطاع الأحوال المدنية وتم التواصل مع المواطن المذكور، والإنتقال لمنزله والإنتهاء من إجراءات تجديد بطاقته وتسليمها له بمحل إقامته ، وأبدى شكره وتقديره لسرعة تلبية وزارة الداخلية لإلتماسه.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.