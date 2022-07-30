وجرى نشر مقطع مصور عبر الإنترنت يظهر إلينجس، وهي تصرخ بكلمات نابية تجاه موظفي فندق روسي كانت تقيم فيه.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية النرويجية توفا رانيس ​​بوجسنيس - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /السبت/ - "إن الوزارة تأسف بشدة للحادث، وأن المشاعر التي أعربت عنها موظفة القنصلية لا تعكس السياسة النرويجية أو موقف النرويجيين تجاه الشعب الروسي بأي شكل من الأشكال".



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت - في وقت سابق اليوم - إن الوزارة تدرس خيارات رد الفعل على هذا "العمل الشائن المتمثل في الكراهية والقومية وكراهية الأجانب".