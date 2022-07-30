الجيش اليمنى يتهم الحوثى بخرق الهدنة وقتل 3 من جنوده

وكالات

اتهم الجيش اليمنى جماعة "أنصار الله" الحوثية، بخرق الهدنة الأممية وقتل 3 من عناصره وإصابة 9 آخرين خلال يومين.

جاء ذلك فى بيان للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، نشره على حسابه الرسمى بموقع "تويتر".

وورد فى البيان أن "جماعة أنصار الله الحوثية ارتكبت يومى الأربعاء والخميس 184 خرقا للهدنة الأممية فى جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب".

وأوضح أن تلك الخروقات "توزعت بين 40 خرقا جديدا فى محور حيس جنوب الحديدة، و38 خرقا غرب محافظة حجة، و31 خرقاً جنوب وغرب شمال غرب مأرب، و31 خرقا فى جبهات محور تعز، و22 خرقا فى محور البرح غرب تعز، و10 خروقات شرق وشمال حزم الجوف، و6 خروقات فى محور الضالع، و6 خروقات شمال وجنوب غرب محافظة صعدة".

وقال الجيش اليمنى إن الخروقات تنوعت بين "محاولات تسلل إلى مواقع عسكرية، وإطلاق نار باتجاه مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا ومن عربات بى إم بى وسلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة".

وأضاف الجيش أنه نتج عن خروقات "أنصار الله" مقتل 3 من عناصره وإصابة 9 آخرين فى استهدافات متفرقة.