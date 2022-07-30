وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وحدات من الجيش السلطاني العُماني ممثلة في مظلات سلطان عُمان غادرت، اليوم /السبت/، للمشاركة في فعاليات التمرين على متن إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السُّلطاني العُماني.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذا التمرين يأتي في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العُماني ضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العُماني لتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، ووفقًا للخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه تحقيقًا للأهداف الوطنية.