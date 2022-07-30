التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان تسير بانتظام ودون مشاكل

كتب ــ محمود طه حسين

أدى طلاب الدبلومات الفنية صباح اليوم السبت، الامتحانات التحريرية وفق الجدول المعتمد (للدور الثاني)، حيث أدى (51590) طالبا وطالبة الامتحانات في (447) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (9) مادة امتحانية (3 مواد فترة أولى – 6 مواد فترة ثانية).

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة، وتم التواصل مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

كما تابع عمارة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، ولم تسجل أى حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا.