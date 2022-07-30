التخطيط: 17 مليار جنيه استثمارات قطاع الـموارد المائية والرى بخطة عام 22/23

كتبت أسماء أمين

تعمل الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الموارد المائية والرى، بحيث تهتم الدولة بتحقيق الأمن المائي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، وفق رؤية متكاملة، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، حيث تتبني الدولة الأمن القومي بمفهومه الشامل.

واوضح تقرير لوزاره التخطيط ان الدولة ضخت المزيد من الاستثمارات منها :

1- 194 مليار جنيه حجم الاستثمارات خلال 8 سنوات ،مقابل حوالي 27 مليار بمعدل نمو 619%،

2- ارتفاع الاستثمار العام السنوي الموجهة لهذه القطاعات من 4.8 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 45 مليار جنيه في (21/2022)، بمعدل نمو بلغ حوالي 838%،

3- وحول استثمارات قِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ بخطة عام (22/2023) بلغت حوالى 17 مليار جنَيه

عن المشروعات التي تم تنفيذها

1-مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة

1- مَشْرُوع نقل الـمياه الـمُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي الـمُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء،

2- استكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادي بتُوشكى

3- استكمال مشروع الري الحقلي.

أهم البرامج والمُبادرات التي تم تنفيذها

1-ترشيد استخدام الموارد المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي، إذ يعد المشروع القومي لتأهيل الترع، أحد أهم المشروعات القومية الطموحة التي تنفذها الدولة حالياً، بهدف تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وكذا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة حيث أن هذا المشروع من المشروعات كثيفة العمالة

2- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 5242 كم في مختلف المحافظات، وفرت أكثر من 3 مليون يومية عمل (مباشرة وغير مباشرة

1- الانتهاء من تأهيل مساقي أطوال تصل إلى 77 كم

2- تطبيق نظم الري الحديث في زمام1.4 مليون فدان في الأراضي القديمة

3- تأهيل المنشآت المائية حيث تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها، بتكلفة تبلغ حوالي ٥٢٦ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢١

4- إعادة استخدام المياه وقد تم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعتبر المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون م٣/ يوم، وهي تضم 4 وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة.