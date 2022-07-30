البيئة: 88 فندقا أخضر جاهزة لاستقبال قمة المناخ بشرم الشيخ

أكد مصدر داخل وزارة البيئة، أن هناك أكثر من 88 فندقا أخضر بمدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل.

وأضاف المصدر، أن برنامج النجمة الخضراء للفنادق “Green Star Hotel”، أحد برامج الشهادة الخضراء فى مصر، من أجل دعم السياحة المستدامة، ويرمز له بالاختصار GSH، ويعد برنامجا مصريا للشهادة الخضراء، وبناء القدرات تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة البيئة.

جدير بالذكر أن برنامج النجمة الخضراء للفنادق، يعد فرصة للفنادق العاملة فى مصر لتكون معترف بها دوليًا، بسبب رفع أدائها البيئى والمعايير الاجتماعية مع تقليل تكاليفها التشغيلية، ويقوم فريق من الخبراء المحليين والدوليين المعتمدين، بتوجيه الفنادق من خلال سلسلة من جلسات التدريب، والدعم المعلوماتية، وتؤدى إلى عمليات تدقيق ميدانية لضمان الامتثال لمعايير البرنامج قبل منح الشهادة الخضراء.