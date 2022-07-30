البيئة: إطلاق الماراثون البيئى السنوى بالإسكندرية تحت عنوان" من أجل مكافحة التغيرات المناخية"

تقرير خاص

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفى إطار استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر التغيرات المناخية (cop27)، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، نظمت وزارة البيئة من خلال الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية المارثون البيئى السنوى للعام الثانى على التوالى تحت عنوان" من أجل مكافحة التغيرات المناخية"، وذلك بالتعاون مع محافظة الاسكندرية ومديرية أمن الاسكندرية وجمعية الهلال الاحمر المصرى، وهيئة الاسعاف لتأمين المتسابقين بالاضافة إلى جمعيتى بانلاستيك و ستريف.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بوعي الشباب بالأخطار التي تهدد البيئة ومنها قضية التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المارثون هذا العام يهدف إلى التوعية بهذة بقضية وسبل مواجهة آثارها السلبية، وحشد طاقات الشباب للمشاركة الإيجابية فى هذه القضية الهامة ، كما تم أيضاً خلال الفعالية إلقاء الضوء على مشكلة المخلفات البلاستيكية احادية الاستخدام وطرق الحد منها من خلال البدائل الامنة و الصديقة للبيئة.

وشارك فى الماراثون ما يقرب من 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار والفئات، حيث بدأ الماراثون من أمام قلعة قايتباى التاريخية الى مكتبة الإسكندرية والعوده لمسافه 10 كم.

جديراً بالذكر أن منطقة قلعة قايتباى تعد من اهم المناطق التاريخية المطلة على ساحل البحر المتوسط، وكانت مهدده من ارتفاع مستوى سطح البحر، وقد قامت الدولة من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بإنشاء عدد من المشروعات الضخمة لحماية هذا المكان التاريخى الهام وتم تأمينه بالكامل ضد أى آثار سلبية محتملة بسبب التغيرات المناخية.