اليوم السابع
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البيئة: إدراج 5 محطات بمنظومة التداول الآمن لحمأة الصرف الصحى فى الشرقية

السبت، 30 يوليه 2022 11:08 ص
البيئة: إدراج 5 محطات بمنظومة التداول الآمن لحمأة الصرف الصحى فى الشرقية ورشة عمل لمناقشة إعادة تاهيل ورفع كفاءة لمحطة معالجة الصرف الصحي
كتبت ـ منال العيسوى

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أكد الدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، على ضرورة إنشاء منطقة مركزية شمالا وجنوبا في الشرقية لتجميع حمأة الصرف الصحى  من أجل الوصول للتداول السليم والآمن لها.
 
وأوضح الحصرى، أنه تم تنظيم ورشة عمل أمس، بحضور  المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة المياه والصرف الصحى بالشرقية، لمناقشة إعادة تأهيل ورفع كفاءة لمحطة معالجة الصرف الصحي بمشتول السوق للوصول للإدارة السليمة لمأمونية تداول الصرف الصحي.
 
وأشار الحصرى إلى أن تم تحقيق المستهدف السنوي لعام 2021و2022  والخاص بالإدارة السليمة لمامونية تداول الصرف الصحي،  بمحطة مشتول السوق حيث تم إدراج  5 محطات لتطبيق نظام كامل لمامونية تداول الصرف الصحي بالشرقية، مشددا على  ضرورة العمل علي فصل الصرف الصحي عن الصناعي حفاظاً على كفاءة تشغيل المحطات، وأنه ستكون هناك  منطقة مركزبة لتجميع الحماة من جميع المحطات.
 
جدير بالذكر، أن مصطلح مأمونية تداول الصرف الصحي، هي أداة لتقيم المخاطر وإدارتها والتحكم فيها، بجميع مراحل المعالجة وصولا للتخلص السليم والآمن من الحماة التي تعتبر المخلف الصلب الناتج عن اعمال المعالجة ، حيث يتم استخدامها بعد إجراء المعالجة لها، عن طريق تثبيت للملوثات الموجودة لعدم نشاط البكتيريا مرة أخري ليتم استخدامها في القطاع الصناعي لإنتاج البيوجاز، والقطاع الزراعي كسماد عضوي، ووقود للأفران الخاصة بمصانع الأسمنت 
أو التخلص الآمن منها عن طريق الدفن بمدافن معتمدة.
 
 

البيئة

الصرف الصحى

التداول الأمن للحمأة

جهاز البيئة

البيوجاز



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