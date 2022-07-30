البدلة والوشاح.. أبرز تعليمات النيابة الإدارية للمعينين الجدد لأداء اليمين القانونية

يؤدى المعينون الجدد بالنيابة الإدارية وظيفة معاون نيابة، غدا، اليمين القانونية قبل استلام عملهم، حيث حددت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عمر عزت، عدة ضوابط للمعيين الجدد من معاونى النيابة الإدارية الذين سيؤدون اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بلاظوغلي، بمناسبة صدور القرارات الجمهورية أرقام "319/2022"، بتعيين عدد 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين عدد 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهورى رقم (296 / 2022) بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

أولاً: بالنسبة لخريجى دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهورى رقم (319 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهورى رقم (296 / 2022) التواجد بمقر الوزارة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانياً: بالنسبة لخريجى دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهورى رقم (320 / 2022) التواجد فى مقر الوزارة فى الساعة الثانية ظهرًا.

تنبيه هام:

ضرورة الالتزام بالزى الرسمى (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.

يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنيل.