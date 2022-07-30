اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 10:12 ص
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يطلق الغاز على فلسطينيين غرب جنين

السبت، 30 يوليه 2022 10:00 ص
الاحتلال الإسرائيلي يطلق الغاز على فلسطينيين غرب جنين الاحتلال الإسرائيلي يطلق الغاز على فلسطينيين
أ ش أ

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أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العرقة غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة أثناء عملية الاقتحام، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين (تيسير كمال الواكد، وراقي ابراهيم يحيى) واستولت على كاميرات تسجيل المراقبة، كما داهمت محطة وقود وسوبر ماركت على شارع عرابة -يعبد، واستولت على كاميرات المراقبة، فيما كثفت من تواجدها العسكري، واقتحام قرى طورة ونزلة زيد والهاشمية جنوب غرب المدينة.

 


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