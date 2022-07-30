الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على استاد "الكريكيت" في كابول

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هجومًا وقع أمس الجمعة خلال مباراة في استاد (كابول) الدولي للكريكيت، كاشفا أن الهجوم أسفر عن مقتل 19 مدنيًا على الأقل وإصابة آخرين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق - في بيان صدر عنه الليلة الماضية - "يدين الأمين العام بشدة الهجوم الذي وقع في ملعب كابول الدولي للكريكيت في أفغانستان، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 19 مدنياً وتسبب في إصابات أخرى".

وأضاف أن جوتيريش تقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا.. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية محرمة تمامًا بموجب القانون الإنساني الدولي.