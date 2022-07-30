استمرار فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو ـ غينيا للبحث فى علوم الحياة 2022

كتب ــ محمد صبحى

تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فتح باب التقدم لجائزة "الإصدار السابع لجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية للبحث فى علوم الحياة لعام 2022" والتي أنشئت من قِبل المجلس التنفيذي لليونسكو، والممولة من حكومة جمهورية غينيا الاستوائية.

وتهدف الجائزة إلى تكريم وتعزيز المشاريع والأنشطة المقدمة من الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال علوم الحياة؛ بهدف تحسين نوعية الحياة البشرية، وتشجيع البحث، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الباحثين، وشبكات مراكز التميز في علوم الحياة.

وتقدر الجائزة بقيمة 350.000 دولار أمريكي، وتُمنح سنويًّا للفائزين (ويُمكن تقسيم مبلغ الجائزة بالتساوي بين ثلاثة فائزين كحد أقصى) حيث يحصل الفائزون أيضًا على شهادة، وتمثال صغير لفنان غينيا الاستوائية "لياندرو مبوميو"، كما يمكن لكل دولة أو منظمة غير حكومية تقديم ما يقرب من خمسة ترشيحات للجائزة، حيث يتم اختيار ثلاثة فائزين على الأكثر من قِبل المدير العام لليونسكو على أساس التقييمات والتوصيات المقدمة إليه من قِبل لجنة تحكيم دولية، على أن يكون المرشحون قدموا مساهمة بحثية كبيرة في علوم الحياة.