ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان إلى 2.9 % خلال شهر يونيو

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أشارت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال شهر يونيو 2022، حيث بلغ 2.9 بالمائة مقارنة بـ 4ر2 بالمائة في شهر مايو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه جاءت محافظة الداخلية في المرتبة الأولى في معدل التضخم بمعدل 3.7 بالمائة، تلتها محافظات الظاهرة والبريمي وجنوب الشرقية وشمال الشرقية بمعدل 3.3 بالمائة، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 3.1 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 2.8 بالمائة، فيما كان أقل معدل تضخم بمحافظة مسقط وبنسبة 2.3 بالمائة.

وأظهرت البيانات تفاوت أسعار المجموعات الرئيسة السلعية في شهر يونيو 2022م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021م، كمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية فقد ارتفعت بنسبة 6.1 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 5.1 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.2 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.7 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.5 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية المعتادة بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.7 بالمائة، في حين أظهرت الإحصاءات استقرار معدل التضخم في مجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ بنسبة 0.0 بالمائة.

ووفقًا لبيانات المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات، فقد ارتفع مؤشر أسعار الزيوت والدهون بنسبة 19.1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2021م، ومؤشر أسعار الفواكه بنسبة 9.2 بالمائة، وأسعار اللحوم بنسبة 8.2 بالمائة، وأسعار الخضروات بنسبة 6.9 بالمائة، وأسعار المشروبات غير الكحولية بنسبة 4.6 بالمائة، وأسعار الأسماك والأغذية البحرية أيضًا بنسبة 4.6 بالمائة، وأسعار الخبز والحبوب بنسبة 3.7 بالمائة، وأسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 1.8 بالمائة، وأسعار الحليب والجبن والبيض 1.8 بالمائة، وأسعار المواد الغذائية الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة.