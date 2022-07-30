إنشاء كوبرى المشاة بالمزلقان البحرى في ملوى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قام اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بجولة ميدانية على أرض الواقع، لمعاينة أعمال إنشاء كوبرى مشاة المزلقان البحري بملوى، وذلك بعد إنهاء استشارى الجهاز من التصميمات للبدء فى أعمال انشاء كوبرى مشاة المزلقان، وذلك للتيسير على المواطنين وحفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.