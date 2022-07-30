اليوم السابع
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إنشاء كوبرى المشاة بالمزلقان البحرى في ملوى المنيا

السبت، 30 يوليه 2022 12:29 م
إنشاء كوبرى المشاة بالمزلقان البحرى في ملوى المنيا اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى
المنيا - حسن عبد الغفار

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قام اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بجولة ميدانية على أرض الواقع، لمعاينة أعمال إنشاء كوبرى مشاة المزلقان البحري بملوى، وذلك بعد إنهاء استشارى الجهاز من التصميمات للبدء فى أعمال انشاء كوبرى مشاة المزلقان، وذلك للتيسير على المواطنين وحفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.
 
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة على أرض الواقع، وحل المشكلات التي تتعلق بحياة وسلامة المواطنين. 
 
وبحضور المهندس أحمد عاطف نائب المدير التنفيذى لجهاز التعمير بشمال الصعيد، واستشارى الجهاز للمشروعات ومحمد عبد الغنى نائب رئيس مدينة ملوى. 

 


ملوى

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