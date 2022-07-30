وذكر موقع "جاكرتا بوست" أن هذا الحظر جاء على خلفية القواعد الصادرة في أواخر نوفمبر 2020، التي تشترط من المنصات الإلكترونية التسجيل للحصول على تصريح العمل في إندونيسيا، والتي تمنح السلطات صلاحيات واسعة لإجبار المنصات على الكشف عن بيانات مستخدمين معينين، وإزالة المحتوى الذي يعتبر غير قانوني أو الذي "يخل بالنظام العام" في غضون أربع ساعات إذا كان عاجلاً و 24 ساعة إذا لم يكن كذلك.



وسارعت العديد من شركات التكنولوجيا للتسجيل في الأيام التي سبقت الموعد النهائي، الذي تم تمديده حتى أمس الجمعة، بما في ذلك شركات "ميتا" المالكة لواتساب وإنستجرام، وألفابيت الشركة الأم لجوجل، وأمازون.



وصرح سيمويل أبريجاني بانجيرابان، مسؤول كبير في وزارة الاتصالات الإندونيسية، في بيان، بأن مواقع الويب التي تم حظرها تشمل ياهو، وباي بال، ومواقع ألعاب مثل ستيم (Steam)، وإيبيك جيمز (Epic Games)، من بين مواقع أخرى.



وردًا على هذا الحظر، انتشرت هاشتاجات على موقع تويتر الإندونيسي، مع العديد من الرسائل الكتابية التي تنتقد خطوة الحكومة باعتبارها تضر بصناعة الألعاب عبر الإنترنت في إندونيسيا والعاملين المستقلين الذين يستخدمون منصة باي بال.