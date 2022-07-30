اليوم السابع
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إطلاق ثانى ماراثون بيئى بالإسكندرية لمكافحة التغيرات المناخية.. صور

السبت، 30 يوليه 2022 10:33 ص
إطلاق ثانى ماراثون بيئى بالإسكندرية لمكافحة التغيرات المناخية.. صور ماراثون بيئى بالإسكندرية لمكافحة التغيرات المناخية
كتبت ـ منال العيسوى

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نظم الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية اليوم، الماراثون البيئى السنوى للعام الثانى على التوالى تحت عنوان" من أجل مكافحة التغيرات المناخية"،  بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ومديرية أمن الإسكندرية والهلال الأحمر المصرى، وهيئة الإسعاف وإحدى الجمعيات الأهلية، استعدادا لاستضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية (cop27)، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
 
وشارك فى الماراثون ما يقرب من 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار والفئات، حيث بدأ الماراثون من أمام قلعة قايتباى التاريخية إلى مكتبة الإسكندرية والعودة لمسافة 10كم.
 
 جدير بالذكر، أن منطقة قلعة قايتباى تعد من أهم المناطق التاريخية المطلة على ساحل البحر المتوسط، وكانت مهددة من ارتفاع مستوى سطح البحر، وقد قامت الدولة من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بإنشاء عدد من المشروعات الضخمة لحماية هذا المكان التاريخى الهام، وتم تأمينه بالكامل ضد أى آثار سلبية محتملة بسبب التغيرات المناخية.
 
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البيئة

تغير المناخ

الاسكندرية

قلعة قايتباى

ماراثون بيئى



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