إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أسفل الطريق الإقليمي بالشرقية

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل الطريق الإقليمي بجوار نزلة العاشر بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.