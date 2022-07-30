اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 02:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أسفل الطريق الإقليمي بالشرقية

السبت، 30 يوليه 2022 01:51 م
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أسفل الطريق الإقليمي بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل الطريق الإقليمي بناحية نزلة بلبيس بدائرة مركز بلبيس بالشرقية.
 
وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل الطريق الإقليمي بجوار نزلة العاشر بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 


بلبيس

مستشفى بلبيس المركزي

الطريق الإقليمي

انقلاب ميكروباص

الشرقية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة