إصابة 3 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص، مساء الجمعة، إثر انقلاب توك توك، بطريق مصر أسيوط الزراعى، أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بالطريق الزراعى، أمام قرية الزيتون دائرة مركز ناصر شمال المحافظة. أسفر عن إصابة 3 أشخاص سيدتين وشاب.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى الإسعافات الأولية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبلت طوارئ مستشفى بنى سويف التخصصى المصابين فى الحادث وهم: تريزا م ش. 30 سنة، مصابة باشتباه كسر فى الذراع الأيسر، ميرفت ط ج 32 سنة، مصابة بجروح قطعية بفروة الرأس، ايفون ع ب 15 سنة، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمين قرية بنى عدى بمركز ناصر.