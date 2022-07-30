اليوم السابع
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إصابة 11 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالشرقية

السبت، 30 يوليه 2022 10:04 ص
إصابة 11 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 11 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق" مصر إسماعيلية- اتجاه الإسماعيلية" نطاق مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار الفؤاد، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق" مصر- الإسماعيلية"، وأسفر عن إصابة 11 شخصا، وذلك نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص اثر اختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار الفؤاد، لتلقى الاسعافات الأولية.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.
 

 


العاشر من رمضان

انقلاب مكروباص

طريق مصر الإسماعيلية

محافظة الشرقية



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