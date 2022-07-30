إزالة 3 تعديات على مساحة 5 قراريط بالوحدات المحلية بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

شنت الوحدة بمركز ومدينة المحلة، برئاسة اللواء وجدى الجروانى رئيس المركز والمدينة، حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، قادها المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لقرى محلة حسن وسامول والبنوان، حيث تم إزالة 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد.

الحالة الأولى بالوحدة المحلية لقرية سامول باسم المخالف محمد الجوهري الشال على مساحة 1 قيراط عبارة عن شدادات خشبية لقواعد وسملات وتم فك الشدة الخشبية. الحالة الثانية بعزبه الأوقاف بقرية عطاف التابعة للوحدة المحلية محلة حسن باسم المخالف عبد الحميد عبد الحميد علي الجمل عبارة عن مباني بلوك أبيض على مساحة 3 قيراط وتم إزالة المبانى. الحالة الثالثة بعزبة البصيرة بمنشية الأوقاف التابعة للوحدة المحلية بالبنوان باسم المواطن انهام السيد عبد الرحيم عبارة عن شدادات خشبية لسملات على مساحة 1 قيراط و تم فك الشدة الخشبية ليلا. أكد رئيس المدينة أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



إزالة التعديات بالمحلة (1)



إزالة التعديات بالمحلة (2)



إزالة التعديات بالمحلة (3)



إزالة التعديات بالمحلة (4)



إزالة التعديات بالمحلة (5)