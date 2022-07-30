أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح بعد إعادة تطويره.. صور

مطروح - فريق المحافظات

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الجمعة، أول العروض الفنية على مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح بعد إعادة تطويره، والتى أحييتها فرقة سوهاج للفنون الشعبية مع تقديم عدد من الأغانى والتابلوهات والاستعراضات الغنائية والراقصة المعبرة عن التراث والفن السوهاجى، وذلك مع الاحتفالات الفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال موسم الصيف السياحى بمحافظة مطروح بعنوان صيف بلدنا بمطروح بمشاركة عدد من الفرق الفنية لعدد من المحافظات، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، ومحمد حمدى مدير عام مديرية الثقافة بمطروح، رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وجمهور المسرح من أهالى مطروح وزائريها الذين اعربوا عن سعادتهم بعودة مسرح الشاطئ وعروضه الفنية مع قضائهم اوقات سعيدة من خلال مشاهدة العروض الفنية الممتعة التى تنظمها قصور الثقافة بمشاركة عدد من الفرق الفنية لمحافظات الجمهورية وما تعرضه من ثقافات وتراث فنى يميز كل محافظة.

وأوضح محمد حمدى مدير عام مديرية الثقافة بمطروح أن فاعليات ليالى صيف مطروح الفنية 2022 بفرع ثقافة مطروح تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظمه الإدارة المركزية للشؤن الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى يشهد عدد من العروض الفنية لعدد من الفرق الفنية المشاركة مع محافظة مطروح هذا العام ومنها فرقة بورسعيد للفنون الشعبية وفرقه النيل للموسقى والغناء الشعبية وفرقة سوهاج الشعبية والشرقية والأنفوشى.

وأوبرا عربى إسكندرية والحرية إسكندرية للفنون الشعبية وفرق مصطفى كامل وابو قير للموسيقى العربية وغيرها، بالإضافة إلى فرقة مطروح للفنون الشعبية مع تقديم العديد من الاستعراضات والتابلوهات الغنائية والراقصة والتنورة وغيرها.



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (1)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (2)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (3)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (4)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (5)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (6)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (7)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (8)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (9)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (10)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (11)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (12)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (13)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (14)



أول عرض فنى على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح (15)