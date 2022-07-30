أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية عشوائيا بكفر شكر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط مجموعة من الخارجين على القانون قاموا بإطلاق أعيرة نارية بقرية عزبة العرب بمركز ومدينة كفر شكر، على بعض شباب القرية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع إطلاق نيران من مجهولين ملثمين داخل القرية وحدوث حالة من الفزع وإصابة بعض الأشخاص وفروا هاربين بدراجة نارية تجاه الطرق الزراعية الملاصقة للقرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتبين من التحريات الأولية أن واقعة إطلاق الرصاص داخل القرية من ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية وجارٍ ملاحقتهم وضبطهم للحفاظ على الأمن داخل القرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.