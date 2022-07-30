أقدم صانعى البامبو بالإسكندرية.. مهنة أسسها الإيطاليين منذ 100 عام.. صور

فريق المحافظات

أجرى اليوم السابع جولة فى سوق المنشية بالإسكندرية داخل أقدم محل لصناعة البامبو المهنة التى مازال لها روادها الذين يستمتعون بشراء منتجاتها من كراسى وترابيزات والابجورات وصناديق المطاعم والتى تنتعش فى فصل الصيف.

قال محمد السيد 75 عاما نجل أقدم صاحب ورشة لصناعة البامبو فى الإسكندرية أنه ورث تلك المهنة من والده الذى تعلمها من الإيطاليين منذ 100 عاما الذين كانوا يعيشون فى مصر وكانت مشهورة تلك المهنة بأن زبائنها من أبناء الذوات.

وأضاف محمد السيد لـ"اليوم السابع" أن صناعة البامبو تنتعش فى فصل الصيف وأكثر المترددين عليها من أصحاب الفيلات والمنازل فى الساحل الشمالى لأن منتجات البامبو تصنع من جودة وأدوات تتحمل الشمس ومناخ البحر وتعيش مدة طويلة وجميعها صناعات يدوية وهناك عدة أنواع من البامبو مثل الملكان والكواليس والفرنساوى والامويل وتستخدم لعمل العديد من الأشكال مثل البامبو المجدول والبامبو المفرغ.‏

وأشار محمد السيد، إلى أن البامبو صناعة منتجات البامبو يتم استيرادها من دول منها ماليزيا وفيتنام واندونيسيا وتمر بعدة مراحل منها التعشيق والبرشمة والشق والقطع والتقشير والتجفيف على حرارة عالية وبخار، وتنتهى بمرحلة الدهان ويصنع منها غرف نوم وصالونات وباقات ورد إلى جانب العديد من الأشكال الفنية على حسب الموديلات التى يطلبها الزبون.

ووأضح أقدم صانعى البامبو، أنه منذ سنوات بدأت الصين فى تصنيع منتجات الريتان البلاستيك بديلا للبامبو لأن أسعارها أرخص ولكنها لا تعيش مثل البامبو المصرى الذى يعيش سنوات طويلة ويمكن إصلاح فى حالة تلفه على غير البلاستيك الذى يتأثر بالشمس وإصلاحه يكون مكلف.