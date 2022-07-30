أسوان تستعد لمهرجان التمور الدولى.. 13 معلومة عن الدورة السادسة

أسوان – عبد الله صلاح

استعدادات مكثفة تبذلها أجهزة محافظة أسوان استعداداً لانطلاق فعاليات أكبر مهرجان دولى للتمور بمدينة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 13 معلومة عن المهرجان تعرف عليها:

1- يعد المهرجان أكبر ملتقى للتمور على أرض محافظة أسوان.

2- يقام المهرجان بمدينة أسوان خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل.

3- يقام المهرجان فى دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

4 - المهرجان سيتم إقامته بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان.

5- سيشارك فى المهرجان كل المحافظات المنتجة والمصنعة ومصدرى التمور من كافة الأنحاء وموردى خدمات المزارع ومصانع التمور ومواد التعبئة والتغليف ومنتجى المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل.

6- كما يشارك فى المهرجان عارضين من الدول العربية كالسعودية والأردن والسودان وموريتانيا.

7- ستتضمن فعاليات المهرجان إقامة منطقة بازار لعرض منتجات النخيل والصناعات اليدوية ومسابقات وندوات علمية وعروض فلكورية وبعض الأنشطة الثقافية.

8- كما يتم تكريم منتجى أجود أنواع التمور المصرية.

9- ويهدف المهرجان إلى تعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.1 مليون نخلة.

10- يأتى تنظيم هذا المهرجان بهدف تسليط الضوء على قطاع النخيل، وعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتسويق أهم أصناف التمور المصرية وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور بهدف التصدير.

11- كما يهدف للتعرف على الحرف اليدوية من متبقيات النخيل " النواتج الثانوية " من السعف والعرجون والنواة.

12- يتزامن المهرجان مع المشروع القومى الخاص بإنشاء أكبر مزرعة نخيل تمر بالعالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى.

13- تؤكد الإحصائيات زيادة مستمرة وملحوظة فى عدد النخيل الكلى والمثمر تصل لـ3 ملايين و 600 ألف نخلة.