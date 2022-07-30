اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 01:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أسوان تستعد لمهرجان التمور الدولى.. 13 معلومة عن الدورة السادسة

السبت، 30 يوليه 2022 12:50 ص
أسوان تستعد لمهرجان التمور الدولى.. 13 معلومة عن الدورة السادسة أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعدادات مكثفة تبذلها أجهزة محافظة أسوان استعداداً لانطلاق فعاليات أكبر مهرجان دولى للتمور بمدينة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 13 معلومة عن المهرجان تعرف عليها:

1-  يعد المهرجان أكبر ملتقى للتمور على أرض محافظة أسوان.

2-  يقام المهرجان بمدينة أسوان خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل.

3-  يقام المهرجان فى دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

4 - المهرجان سيتم إقامته بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان.

5-  سيشارك فى المهرجان كل المحافظات المنتجة والمصنعة ومصدرى التمور من كافة الأنحاء وموردى خدمات المزارع ومصانع التمور ومواد التعبئة والتغليف ومنتجى المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل.

6- كما يشارك فى المهرجان عارضين من الدول العربية كالسعودية والأردن والسودان وموريتانيا.

7-  ستتضمن فعاليات المهرجان إقامة منطقة بازار لعرض منتجات النخيل والصناعات اليدوية ومسابقات وندوات علمية وعروض فلكورية وبعض الأنشطة الثقافية.

8-  كما يتم تكريم منتجى أجود أنواع التمور المصرية.

9-  ويهدف المهرجان إلى تعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.1 مليون نخلة.

10- يأتى تنظيم هذا المهرجان بهدف تسليط الضوء على قطاع النخيل، وعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتسويق أهم أصناف التمور المصرية وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور بهدف التصدير.

11- كما يهدف للتعرف على الحرف اليدوية من متبقيات النخيل " النواتج الثانوية " من السعف والعرجون والنواة.

12- يتزامن المهرجان مع المشروع القومى الخاص بإنشاء أكبر مزرعة نخيل تمر بالعالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى.

13- تؤكد الإحصائيات زيادة مستمرة وملحوظة فى عدد النخيل الكلى والمثمر تصل لـ3 ملايين و 600 ألف نخلة.

 

 

 


مهرجان التمور

التمور الاسوانية

اسوان

التمور

اخبار المحافظات

اخبار مصرية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة