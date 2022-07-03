اليوم السابع
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83 يوما في العناية المركزة.. رضيعة تنجو من الموت بعد ولادتها بوزن 330 جرام.. صور

الأحد، 03 يوليه 2022 12:16 م
83 يوما في العناية المركزة.. رضيعة تنجو من الموت بعد ولادتها بوزن 330 جرام.. صور رضيعة تنجو من الموت بعد ولادتها بوزن 330جرام
فاطمة شوقى

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انتشرت على صحف دول أمريكا اللاتينية قصة نجاة رضيعة من الموت ، بعد أن قضت 83 يوما في العناية المركزة اثر ولادتها بوزن 330 جرام، حيث اضطرت والدتها إلى الخضوع لعملية قيصرية في أوروجواى.

طفلة فى امريكا اللاتينية
طفلة فى امريكا اللاتينية

 

وأشارت صحيفة "بيرفيل" الاوروجوية إلى أنه في مارس الماضى ، اضطرت ميريام والدة الطفلة أوليفيا إلى انجابها في الأسبوع 27  ، وقامت بتغذيتها بحليب ثديها قطرة قطرة، حيث سجلت أوليفيا أقل وزن لطفلة في أمريكا اللاتينية ، ولكنها تحمل قلب محارب ، استطاعت أن تنجو بعد معاناة استمرت 83 يوما.

وقالت صحيفة "الاوبيرسرفادور" الأوروجوية إنه مر ثلاث أشهر على ولادة أوليفيا ونما في هذه الفترة أعضائها الحيوية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأسبوع الحادي والعشرين من الحمل ، تلقت بعض الأخبار الصعبة: ابنتها لم تكن تنمو في الرحم، وكانت طبيبة أمراض النساء أكدت في ذلك الوقت أن أوليفيا بنسبة كبيرة ستكون "مولودًا ميتًا" ، أي أن الطفل قد يموت في الرحم أو أثناء الولادة، إلا أنه بناءا على رغبة الوالدين اضطرت الى الولادة في الأسبوع ال 27 من الحمل مع وزن 330 جرام.

اوليفيا ولدت بوزن 330 جرام
اوليفيا ولدت بوزن 330 جرام

 

وأوضحت الصحيفة أن العلاج الذى كان مقرر لاوليفيا هو الحقن بالهيبارين يوميا ، وهو مضاد للتحثر ، وانتقلت أوليفيا من رم والدتها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال ، ونجت بعد مرور 83 يوما، عندما تجاوزت ال 800 جرام ، وبعد شهرين سمحوا للأم بحملها لأول مرة.

قالت ميريام "سمحوا لى بحملها لأول مرة ، وكنت خائفة جدا لدرجة ارتجاف يديى بشكل كبير، وجاءت الممرضة وطمأنتنى".

 


أمريكا اللاتينية

رضيعة

طفلة

اصغر طفلة



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