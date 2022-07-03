7 نقاط تكشف سيناريو محاكمة الفنان مصطفى هريدي أمام الجنح 18 يوليو

كتب أحمد الجعفرى

تنطلق أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي أمام محكمة الجنح فى 18 يوليو الجارى، على خلفية اتهامه بالإصابة الخطأ لـ4 أشخاص، بعدما صدمهم بسيارته الملاكي فى مدينة الشيخ زايد.

وترصد "اليوم السابع" 7 معلومات عن أولى جلسات المحاكمة:

يواجه الفنان مصطفى هريدي اتهامات بالإصابة الخطأ لـ 4 أشخاص.

تعقد الجلسة 18 يوليو أمام دائرة جنح الشيخ زايد.

تعقد الدائرة بمحكمة 6 أكتوبر.

يحق لدفاع المتهم الحضور عنه فى الجلسة بتوكيل.

يواجه الفنان مصطفى هريدى عقوبات تصل للحبس 5 سنوات.

فى حالة صدور حكم بإدانة الفنان مصطفى هريدي يحق له الاستئناف عليه.

حكم الاستئناف يكون نهائى وواجب النفاذ.

وأحالت النيابة العامة بالشيخ زايد الفنان مصطفى هريدى إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ بعدما صدمهم بسيارته، وتم تحديد جلسة 18 يوليو لنظر أولى جلسات المحاكمة.