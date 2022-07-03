4 فواكه صديقة للقلب.. البطيخ والتفاح الأبرز

كتبت ميرفت رشاد

توصي وزارة الزراعة الأمريكية بتناول ما بين كوب ونصف إلى كوبين ونصف من الفاكهة كل يوم، يعد تناول هذه الحصة اليومية من الفاكهة أمرًا ضروريًا إذا كنت قلقًا بشأن صحة القلب، وجدت دراسة رصدية أجريت عام 2020 أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه ( والخضروات بالطبع) لمدة ثمانية أسابيع فقط يحسن علامات الدم التي تقيِّم إجهاد القلب والأضرار، إذا كنت لا تستطيع أن تأكل الخضار كل يوم و يمكنك تتناول وجبة خفيفة في وعاء من الفاكهة ، لاحظ أن الفاكهة وحدها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 -التوت:

التوت ممتاز لصحة القلب لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين ، التي تساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي قد تلعب دورًا في تطور أمراض القلب، في حين أن جميع أنواع التوت تحتوي على مغذيات صحية للقلب ، إلا أن التوت الأزرق لديه الكثير من الأبحاث التي تثبت فعاليته في مكافحة أمراض القلب، وجدت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية عام 2019 أن تناول كوب واحد فقط من التوت الأزرق يوميًا لمدة ستة أشهر كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15٪.

2 - الأفوكادو:



هذه الفاكهة الكريمية هي حليف مجتهد للقلب، يعتبر الأفوكادو مصدرًا ممتازًا للدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول السيئ، وجدت إحدى الدراسات التي تابعت أكثر من 100 ألف شخص لأكثر من 30 عامًا أن أولئك الذين تناولوا وجبتين على الأقل من الأفوكادو أسبوعيًا لديهم خطر أقل بنسبة 16٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21٪ مقارنةً بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك أبدًا.

3- البطيخ:



يحتوي البطيخ بشكل طبيعي على سيترولين ، وهو حمض أميني قد يساعد في دعم تمدد الأوعية الدموية ، ويدعم في النهاية ضغط الدم الصحي، السيترولين هو مقدمة لأكسيد النيتريك ، وهو مادة كيميائية تساعد على تمدد الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.

عنصر غذائي مهم آخر يحتويه البطيخ هو الليكوبين ، وهو مضاد للأكسدة مسؤول عن اللون الأحمر الجميل في شريحة من البطيخ، بينما يربط الكثير من الناس اللايكوبين بالطماطم ، يعد البطيخ مصدرًا أفضل بكثير لمضادات الأكسدة القوية هذه، يحتوي كوب واحد ونصف من البطيخ على 9 إلى 13 ملليجرام من اللايكوبين ، أي أكثر من 40٪ من تلك الموجودة في الطماطم.

4 - التفاح:



التفاح طريقة سهلة ومحمولة ويمكن الوصول إليها للحفاظ على صحة قلبك لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان تسمى البكتين، يُعرف البكتين بمنع امتصاص الكوليسترول في أمعائك ، كما أنه يشجع جسمك على استخدام الكوليسترول بدلاً من تخزينه.

وجدت إحدى الدراسات أنه مقابل كل زيادة بمقدار 25 جرامًا في الفاكهة البيضاء مثل التفاح والكمثرى ، يقل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9٪. تفاحة واحدة متوسطة الحجم تزن 180 جرامًا وتحتوي على أربعة جرامات من الألياف.