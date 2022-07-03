اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 12:38 م
أكرم القصاص
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2.8 مليار جنيه لتنفيذ 17 ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية

الأحد، 03 يوليه 2022 12:13 م
2.8 مليار جنيه لتنفيذ 17 ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  تنفيذ 17 ألف و 646 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك "،بتكلفة 2 مليار و841 مليون و575 ألف جنيه، لتوفر 52 ألف و 678 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير " مشروعك " بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2477 مشروع بقيمة 349 مليون و 220 ألف و728 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 794 مشروع بقيمة 312 مليون و 949 ألف و 250 جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز أولاد صقر بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 1288 مشروع بقيمة 303مليون و882 ألف جنيه و 900جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.


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