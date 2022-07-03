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1850 حاجا يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة على متن 12 رحلة جوية لمصر الطيران

الأحد، 03 يوليه 2022 10:47 ص
1850 حاجا يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة على متن 12 رحلة جوية لمصر الطيران بعثة الحج - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير مصر للطيران، اليوم الأحد 12 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 6 رحلات جوية إلى جدة، و 6 رحلات إلي المدينة المنورة لنقل إجمالي 1850 حاجا من حجاج وزارة السياحة ومشيخة الأزهر وهيئة قناة السويس وحج أفراد وعمل.
 
وتنقل مصر للطيران في موسم الحج لهذا العام نحو 20 ألف حاج من حجاج القرعة والسياحة وغيرها من البعثات، علي متن 25 رحلة جوية إلي مدينة جدة و 76 رحلة للمدينة المنورة بإجمالي 101 رحلة جوية.
 
وخصص مسئولو مطار القاهرة الدولي مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجاري، بضرورة الإلتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.
 
 

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