وكيل أوقاف كفر الشيخ: بيع 1280 صك أضحية لصالح المستحقين فى العيد

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن مديرية أوقاف كفر الشيخ حققت إجمالى مبيعات صكوك أضاحى لهذا العام تجاوزت حتى تاريخه مبيعات العام الماضى، حيث بلغت مبيعات صكوك مديرية أوقاف كفر الشيخ 1280 صكًّا لصالح المستحقين بالعيد حتى تاريخه.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها 2500 جنيه للشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، و1500 لوكيل المديرية، و1000 جنيه لمدير الدعوة بالمديرية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام صكوك أضاحى من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصكوك أضاحى من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة 300 جنيه.