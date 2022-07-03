وزير خارجية النمسا يدعو إلى حل أزمة تعطيل حركة السفن والموانئ فى أوكرانيا

كتب ـ أحمد جمعة

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج، أن بلاده لها عدد كبير من المهاجرين نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، موضحا أن الأمر متصل بمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخوض حربا ضروسًا أدت لتعطيل حركة السفن والموانئ في أوكرانيا، مشددا على ضرورة العمل للتوصل لحل للأزمة.

أشار وزير خارجية النمسا فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أهمية حل مشكلة الغذاء العالمية المتفاقمة الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدا أن الدول العربية لها موقف كبير لحل الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أنه تم التطرق للأوضاع فى الإقليم وتبادل الرؤى.