اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 01:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية النمسا يدعو إلى حل أزمة تعطيل حركة السفن والموانئ فى أوكرانيا

الأحد، 03 يوليه 2022 01:32 م
وزير خارجية النمسا يدعو إلى حل أزمة تعطيل حركة السفن والموانئ فى أوكرانيا مؤتمر شكرى مع وزير خارجية النمسا
كتب ـ أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج، أن بلاده لها عدد كبير من المهاجرين نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، موضحا أن الأمر متصل بمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  يخوض حربا ضروسًا أدت لتعطيل حركة السفن والموانئ في أوكرانيا، مشددا على ضرورة العمل للتوصل لحل للأزمة.

أشار وزير خارجية النمسا فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أهمية حل مشكلة الغذاء العالمية المتفاقمة الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدا أن الدول العربية لها موقف كبير لحل الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أنه تم التطرق للأوضاع فى الإقليم وتبادل الرؤى.

 

 


النمسا

وزير خارجية النمسا

سامح شكرى

مؤتمر سامح شكرى

مصر والنمسا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة