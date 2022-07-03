وزير النقل: محطة عدلى منصور المركزية أول مرحلة للتحول إلى نقل أخضر مستدام

قال الفريق كامل الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية، إن محطة عدلي منصور المركزية التبادلية تم تنفيذها بفكر جديد في إطار الجمهورية الجديدة التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، والتي يوجد بها كل شيء جديد".

وأضاف الفريق كامل الوزير: "محطة عدلي منصور تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل التي صدق عليها الرئيس السيسي.. وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة، وهذا ما تم تنفيذه بالفعل في محطة عدلي منصور"، مشيرا إلى أن المحطة يوجد بها 7 وسائل نقل مرة واحدة وهذا تقريبا المرة الأولى في العالم.

وقال وزير النقل الفريق كامل الوزير، "إننا قمنا بعمل بحث على كل المحطات المركزية في العالم وكان أكبرها محطة في فرنسا تحوي 4 وسائل نقل؛ نحن لدينا 7 وسائل نقل بها 4 كهربائية أولها المبنى الرئيسي والذي بداخله ثلاث وسائل نقل، خط سكك حديد القاهرة السويس والذي كان يبدأ من منطقة عين الشمس، وتم بتوجيه سيادتكم في إطار تخطيط مصر الجديدة وإنشاء محور الفريق عصار والفريق عرابي، بنقله إلى محطة عدلي منصور لفك منطقة الزحام المروري والكثافة المرورية الموجودة في عين شمس، ثم استخدام مسار السكة الحديد كمحور مرور آخر في منطقة مصر الجديدة".

وأشار إلى أن الوسيلة الأخرى هي مترو الأنفاق أي الخط الثالث، وتم تشريفكم افتتاح المرحلة الرابعة منه في عدلي منصور خلال 16 أغسطس 2020، أما الخط الثالث وهو القطار الكهربائي الخفيف والذي سيتم افتتاحه اليوم والبدء في تشغيله، علاوة على موقف السوبر جيت وهو به 4 وسائل نقل منهم من هو للأقاليم، وآخر كهربائي ترددي من عدلي منصور للمطار، وأتوبيس كهربائي يربط بين عدلي منصور وموقف السلام للأقاليم وموقف العبور الجديد، والأتوبيس الترددي "بي أر تي" الذي يمر على الطريق الدائري ويمر أعلى الكوبري العلوي، وهناك مجموعة من الأنفاق طولها 500 متر لربط هذه الوسائل مع بعضها، كما أن هناك 10 أفدنة من الأماكن الخضراء وعناصر الاتصال، علاوة على مول تجاري على 6 أفدنة الدور الأرضي منه بدروم جراج يسع 600 سيارة لخدمة المول والمحطة.

وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط والقطار الكهربائي (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية).

رافق الرئيس خلال الجولة التفقدية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، ووزير النقل المهندس كامل الوزير وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات الشرح المفصل للرئيس السيسي، قائلا: "إن العنصر البشري هو من أهم الأولويات في المنظومة وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".

وأشار الوزير إلى أن القطارات الجديدة التابعة لشركة (تالجو) الإسبانية تحتوي على تكنولوجيا حديثة لضمان أمانة وراحة المسافر، مضيفا أنه تم تدريب المهندسين والفنيين في دولة منشأ القطار للتدريب على الاستخدام والصيانة.. موضحا أن العقود المبرمة مع الشركة تتضمن توريد وصيانة القطارات.

ومن جانبه، قال المهندس محمد حمدي: "إن تكنولوجيا تالجو متطورة وتقدم خدمة للركاب على أعلى ضمان من مستويات الرفاهية والراحة والأمان"، وذلك من خلال طرق الربط بين العربات التي تتم عبر 3 نقاط بخلاف القطارات التقليدية من نقطة واحدة، الأمر الذي يجعل العربة مثبتة بشكل قوي لا تجعل الراكب يشعر باهتزاز القطار طوال الرحلة".