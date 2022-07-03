اليوم السابع
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وزير النقل: لدينا 22 قطارا كهربائيا لتشغيل المرحلة الأولى بنقل 750 ألف راكب

الأحد، 03 يوليه 2022 10:32 ص
وزير النقل: لدينا 22 قطارا كهربائيا لتشغيل المرحلة الأولى بنقل 750 ألف راكب الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير النقل
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد كامل الوزير وزير النقل، أن خطة الدولة المصرية تهدف إلى عزل كل مسارات وسائل المواصلات خاصة السكك الحديدية، موضحا أنه تم تنفيذ كباري للسيارات أعلي مسار القطار الكهربائي الخفيف أو تنفيذ أنفاق لهذا الغرض، حيث يوجد 7 كباري للمسار، و4 كباري للسيارات في المشروع، و3 أنفاق للمسار. 
 
وأضاف خلال عرض تفصيلي للقطار الكهربائي الجديد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تم تأمين مسار القطار بأسوار على طول المسار.. وتم تنفيذ 140 كيلو أسوار على الجانبين.. والمخطط أن يكون لدينا 206 أسوار لتأمين طول الخط 103 كليو متر.. وهذه الأسوار خرسانية وعليها سلك شائك لتأمين القطار وتأمين الأهالي من مسار القطار. 
 
وتابع وزير النقل: "تم تنفيذ ورشة تستطيع تنفيذ كل أعمال الصيانة مقامة على 77 فدانا ومشاركة 22 شركة.. ويوجد بها ورشة لتخزين القطارات والعربات والجرارات وكل المعدات.. والـ 22 قطارا الموجودين حاليا قادرين على تشغيل المرحلة الأولي بالكامل.. وقادرين على نقل 750 ألف راكب لحين استكمال المرحلة الثانية من المشروع".
 
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

القطار الكهربائي

السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو

خريطة مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة



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