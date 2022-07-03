اليوم السابع
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وزير النقل: لدينا خطوط نقل جماعى كهربائية صديقة للبيئة بأطوال 500 كيلو

الأحد، 03 يوليه 2022 09:20 ص
وزير النقل: لدينا خطوط نقل جماعى كهربائية صديقة للبيئة بأطوال 500 كيلو الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال كامل الوزير وزير النقل، إن الخطوط الثلاثة يبلغ إجمالي أطوالها 20 كيلو، مشيرا إلى أن الخط الرابع بدأ العمل عليه من خلال شركات مصرية وطنية بناء على توجيهات الرئيس السيسي، يبدأ من منطقة الفردوس في الـ 6 أكتوبر مرورا بمنطقة الرماية وشارع الهرم والمنيل حتى مصر القديمة والرحاب.
 
وأوضح الوزير أن الخط الرابع طوله يبلغ حوالي 47 كيلو، مضيفا أن شركات مصرية تعمل على هذا الخط بالتحالف مع مكتب استشاري ياباني وبمنحة من (جايكا) اليابانية.
 
أما بالنسبة للخط الخامس، قال الوزير خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزي، "إنه بعد توجيهات الرئيس السيسي قمنا بتسيير أتوبيس ترددي كهربائي بطول 13 كيلو وذلك بعد إضافة منطقتي حدائق أكتوبر والهرم أصبح لدينا بدل الخط الخامس أتوبيس ترددي سريع على الطريق الدائري".
 
وأضاف أن الخط السادس في مرحلة التصميم والطرح على الشركات العالمية، مشيرا إلى أن هناك دولة مهتمة بهذا الخط حيث يبدأ الخط السادس من الخصوص وحتى المعادي الجديدة وطرة البلد جنوبا، ولفت إلى أننا نتشرف اليوم بافتتاح الرئيس السيسي ( إل أر تي ) والذي يبدأ من محطة عدلي منصور حتى مدينة بدر.
 
وتابع وزير النقل"أننا بذلك لدينا خطوط نقل جماعي كهربائية كلها صديقة للبيئة أطوالها 500 كيلو"، مؤكدا أنه لا توجد دولة في أفريقيا والشرق الأوسط لديها 500 كيلو وسائل نقل كهربائية للنقل الجماعي.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

القطار الكهربائي

السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو

خريطة مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة



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