وزير النقل: تطوير خطة النقل الجماعى بالقاهرة الكبرى وتحويلها إلى الأخضر

كتب سمير حسنى

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تنفيذ محطة عدلى منصور المركزية بفكر جديد، في اطار الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى تطوير خطة النقل وأهم محاورها تحويل وسائل النقل الجماعى في القاهرة الكبرى إلى وسائل نقل خضراء صديقة للبيئة وهو ما حدث في المحطة.

وأضاف"الوزير" خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى، توجد 7 وسائل نقل بالمحطة منها 4 كهربائية، أولها المبنى الرئيسي داخله حيث يوجد نحو 3 وسائل خط سكة حديد.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، حول محطة عدلي منصور المركزية.

وهنأ الفريق كامل الوزير - في بداية شرحه - الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة يوم 3 يوليو (يوم القرار) باسترداد الدولة المصرية وعودتها إلى أهلها من مختطفيها، معربا عن شكره وتقديره للجيش والشرطة على ما قدموه وعلى تأمينهم لقرار الرئيس السيسي وقرار الشعب يوم 3 يوليو وعلى ما يبذلونه ويقدمونه حتى الآن.