اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 10:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل: تطوير خطة النقل الجماعى بالقاهرة الكبرى وتحويلها إلى الأخضر

الأحد، 03 يوليه 2022 08:49 ص
وزير النقل: تطوير خطة النقل الجماعى بالقاهرة الكبرى وتحويلها إلى الأخضر وزير النقل
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تنفيذ محطة عدلى منصور المركزية بفكر جديد، في اطار الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى تطوير خطة النقل وأهم محاورها تحويل وسائل النقل الجماعى في القاهرة الكبرى إلى وسائل نقل خضراء صديقة للبيئة وهو ما حدث في المحطة.

وأضاف"الوزير" خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى، توجد 7 وسائل نقل بالمحطة منها 4 كهربائية، أولها المبنى الرئيسي داخله حيث يوجد نحو 3 وسائل خط سكة حديد.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، حول محطة عدلي منصور المركزية.
 
وهنأ الفريق كامل الوزير - في بداية شرحه - الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة يوم 3 يوليو (يوم القرار) باسترداد الدولة المصرية وعودتها إلى أهلها من مختطفيها، معربا عن شكره وتقديره للجيش والشرطة على ما قدموه وعلى تأمينهم لقرار الرئيس السيسي وقرار الشعب يوم 3 يوليو وعلى ما يبذلونه ويقدمونه حتى الآن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

القطار الكهربائي

السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو

خريطة مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة