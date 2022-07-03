وزير السياحة الإيطالى: نعمل على تسريع ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنجن

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أكد وزير السياحة الإيطالى ماسيمو جارافاليا، حرص بلاده على تسهيل استقبال السائحين الكويتيين فى إيطاليا والعمل على تسريع ملف إعفائهم من تأشيرة (شنجن) الأوروبية.

وقال جارافاليا - فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فى ختام أعمال (القمة العالمية للسياحة الشبابية) الأولى التى نظمتها منظمة السياحة العالمية فى ضيافة إيطاليا بمدينة (ستورينتو) السياحية الشهيرة بمشاركة 130 من الفتية والشباب من 60 دولة أعضاء فى المنظمة التابعة للأمم المتحدة - " كما أكدنا خلال القمة فإننا نسعى إلى تسريع الملف الخاص بتأشيرة (شنغن) والذى ظل بطيئا منذ وقت وندرك تماما أهمية حله وننظر فى تحفيز اكتماله المنشود".



وحول مبادرة القمة فى سياق إنعاش السياحة عقب عامين من جائحة كورونا، قال الوزير الإيطالى، إن هذا هو أول مؤتمر للسياحة الشبابية يتم تنظيمه مع الأمم المتحدة، معربا عن سعادته وترحيب إيطاليا باستضافة المؤتمر بشكل خاص نظرا لأن أولئك الشباب هم جيل القرن الجديد والذى يرسم ملامح سياحة المستقبل.



وشهدت القمة سلسلة أنشطة أجرى خلالها الشباب محاكاة للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية ونقاشات مع وزراء السياحة من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا والكونغو وكرواتيا وجزر المالديف واليمن لتبادل الأفكار وبلورة رؤية شبابية لمستقبل "السياحة المسؤولة والمُستدامة" ضمن خطة التنمية المُستدامة 2030.