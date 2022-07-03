وزير الزراعة يبحث مع مدير "أكساد" المشاركة فى قمة المناخ cop 27

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد"، بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب اأساد بالقاهرة ونقيب الزراعيين والدكتور إيهاب جناد مدير إدارة الموارد المائية فى "أكساد"، لبحث المشاركة فى فاعليات يوم الزراعة والغذاء بقمة المناخ المقرر عقدها فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

كما بحث اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة و"أكساد" فى مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات للتكيف مع مخاطر المناخ، واستنباط أصناف من المحاصيل أكثر تحملا للظروف البيئية غير المواتية.

قال "القصير"، إن تنظيم قمة للمناخ فى مدينة السلام فى شرم الشيخ يؤكد تقدير العالم لدور مصر على الساحة الدولية، وأن وزارة الزراعة ستكون إحدى الجهات الرئيسية التى ستشارك فى القمة لاستعراض التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر وأفريقيا بسبب التغيرات المناخية.

من جانبه، وجه الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام "أكساد" الشكر لوزير الزراعة على مشاركته ورئاسته لاجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة فى دورته السادسة والثلاثون .

واستعرض العبيد مشاركة أكساد فى قمة المناخ المقرر عقدها فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل من خلال عرض النماذج التطبيقية التى تنفذها "أكساد" للتكيف مع التغيرات المناخية فى الوطن العربى لتحقيق الأمن الغذائى العربى ورفع كفاءة الموارد المائية والارضية بالمنطقة العربية.

واضاف مدير "أكساد"، أن هناك تعاونا كبيرا مع مصر وفى كل الموضوعات الهامة التى طرحها وزير الزراعة.