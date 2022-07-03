اليوم السابع
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هروب موظف (hr) فى تشيلى بعدما حصل على 330 ضعف راتبه بالخطأ

الأحد، 03 يوليه 2022 03:46 ص
هروب موظف (hr) فى تشيلى بعدما حصل على 330 ضعف راتبه بالخطأ شركة سيال
كتب : أحمد علوى

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اختفى موظف في تشيلي بعدما أصبح مليونيرا حيث دفع له صاحب العمل بالخطأ 330 ضعف راتبه، فوعد بإعادة المبلغ، قبل أن يختفي عن الأنظار.

daily mail
daily mail

 

وتلقى موظف الموارد البشرية الذى لم يذكر اسمه، فى شركة "سيال" (Cial) العملاقة للأطعمة المجمدة، عن غير قصد، 165 مليون بيزو (150 ألف جنيه إسترليني) فى 30 مايو.

وكان يتوقع أن يكون راتبه عن الشهر حوالى 500000 بيزو (450 جنيها إسترلينيا).

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه وبعد إخبار مديره المباشر بما حدث، نصحه بالذهاب إلى البنك فى صباح اليوم التالى لإعادة الأموال، وفقا لمحامى "سيال".

وأفادت الشركة أن لم يحضر واختفى عن الأنظار، حيث ادعت أن اختفاء الموظف يرقى إلى الاختلاس.

وأكدت شركة "سيال" أنها قاضت الموظف السابق لاستعادة الأموال.

هذا، وادعى عامل الموارد البشرية أنه نام أكثر من اللازم، وأرسل رسالة نصية إلى رئيسه فى الساعة 11 صباحا ليقول أنه سيدير ​​المهمة لاحقا. 

ولم تتوصل شركة "سيال" إلى أى معلومات أخرى عنه حتى 2 يونيو، عندما قدم العامل استقالته من خلال محام.

وينص قانون شركة "سيال" على أنه تم إبلاغه بأن هذه الأموال التى لا يجب دفعها مقابل أى خدمة، ووصفت عدم رجوع المال بأنه اختلاس.

وتأسست Cial منذ أكثر من 50 عاما، وهى تمتلك علامات تجارية ذات أسماء مألوفة "La Preferida" و"San Jorge" و"Winter"، وهى متخصصة فى اللحوم الباردة وتصف نفسها بأنها "رائدة فى سوق البيع بالجملة".

 


تشيلى

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