هبوط الأسهم السعودية بجلسة بداية الأسبوع.. وصعود بورصتى البحرين والكويت

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.51% خاسرًا 58.27 نقطة ليغلق عند مستوى 11464.98 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.42% رابحًا 26.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.79 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.51% خاسرًا 58.27 نقطة ليغلق عند مستوى 11464.98 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.33% خاسرًا 502.74 نقطة ليغلق عند مستوى 21082.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 124.2 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.31%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.99%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والرعاية الصحية بنسبة 0.86%، 0.83%، على التوالي، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.74%، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والتمويل، والمرافق العامة بنسبة 0.37%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاعات تجزئة الأغذية، والاتصالات، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.28%، 0.22%، 0.2%، على التوالي.

وقفز 70 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 9.91%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 5.06%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 4.95%، وتراجع 134 سهمًا على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 6.82%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 6.04%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 5.98%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 578.1 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

وارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.42% رابحًا 26.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 937 ألف سهم بقيمة 311.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 131.13% مدفوعًا بصعود سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك السلام بنسبة 4.86%، 1.19%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.43%، وهبط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.14%.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% رابحًا 59.35 نقطة ليغلق عند مستوى 7467.92 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.04% رابحًا 85.56 نقطة ليغلق عند مستوى 8328.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسرًا 3.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5677.55 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% رابحًا 15.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5908.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 191.8 مليون سهم بقيمة 53.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها البنوك بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.11%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.