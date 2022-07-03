اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 09:23 م
أكرم القصاص
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نيبال تتلقى أكثر من 2.2 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر مبادرة كوفاكس

الأحد، 03 يوليه 2022 09:00 م
نيبال تتلقى أكثر من 2.2 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر مبادرة كوفاكس كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت صحيفة كاتماندو النيبالية اليوم أن وزارة الصحة تلقت مليونين و299 ألفا و200 جرعة من لقاح كورونا من شركة فايزر عبر مبادرة كوفاكس.


وأضافت أن جرعات اللقاح هي الشحنة الثانية وهي جزء من 8.4 مليون جرعة ملتزمة بها كوفاكس ، كما سبق أن قدمت المبادرة أكثر من 2.2 مليون جرعة في 19 يونيو الماضي، والتي تم إعطاؤها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا من 27 منطقة في الفترة من 23 يونيو إلى 29 يونيو.


وقررت وزارة الصحة استخدام جرعات اللقاح التي وصلت اليوم الأحد كجرعتين أولى وثانية في 27 ناحية.


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